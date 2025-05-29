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FiNE NEWS

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Зачем раньше на машинах ГАИ устанавливали зелёные мигалки

Зачем раньше на машинах ГАИ устанавливали зелёные мигалки

Мало кто обращал внимание, но в советское время автомобили Госавтоинспекции могли оснащаться не только стандартными красными и синими проблесковыми огнями, но и зелёными.

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