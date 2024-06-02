Следственный комитет возьмется за женщину, бросившую ребенка в такси в Приморье

По поручению председателя Следственного комитета России в Приморском крае проведут проверку по факту происшествия с матерью-«кукушкой», оставившей ребенка в такси, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по Приморскому краю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии