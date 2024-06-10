Kyodo: в Honda проходят обыски из-за фальсификации данных об авто

Министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии проводит инспекцию в штаб-квартире концерна Honda из-за подозрений в нарушении правил тестирования некоторых моделей автомобилей.
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