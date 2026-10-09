Военный эксперт Ходаренок назвал ключевую задачу армии России

Военный эксперт Михаил Ходаренок в интервью отметил, что развитие оборонно-промышленной базы и усиление военно-экономического потенциала являются ключевыми для создания мощной армии.
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