В парламенте Германии не исключили, что отправка военных НАТО на Украину приведёт к краху альянса

Разговоры о допустимости отбавки на Украину военных Североатлантического альянса, которые в последнее время звучат из уст довольно высокопоставленных европейских политиков, вызвали справедливое негодование у некоторых депутатов немецкого Бундестага.
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