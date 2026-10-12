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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Руни о возможном лишении «Сити» титулов: «Я не хочу получать медаль за то, что финишировал вторым. Их игроки не знали, что происходит, они выходили на поле и выиграли лигу»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед»  Уэйн Руни снова заявил, что не хочет принимать награды, если « Манчестер Сити » лишат титулов.

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