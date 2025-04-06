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Департамент Маска запланировал уволить обслуживающих ядерные ракеты работников

Департамент Маска запланировал уволить обслуживающих ядерные ракеты работников

Департамент эффективности правительства США (DOGE), который возглавляет миллиардер Илон Маск, назвал «второстепенными» 8,5 тысячи сотрудников Министерства энергетики страны и Национального управления ядерной безопасности, которое занимается модернизацией и обслуживанием ядерных боеголовок Соединенных Штатов.

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