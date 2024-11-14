В результате ДТП в Свердловской области погибли пять человек Последствия ДТП в Свердловской области. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Свердловской области Пять человек погибли в ДТП на 48 километре автодороги Серов — Североуральск — Ивдель неподалёку от Волчанска.