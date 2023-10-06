«Основная рабочая лошадь»: Шойгу потребовал увеличить выпуск боевой техники в РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу потребовал увеличить выпуск боевой техники. Заявил он это во время проверки хода выполнения государственного оборонного заказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса «Новосибирский авиационный завод имени В.
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