Президент Владимир Путин 19 октября поздравил коллектив Торгово-промышленной палаты России (ТПП) с 35-летием со дня основания организации, отметив вклад ТПП в укрепление позиций России на мировых рынках.
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