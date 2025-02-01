Офис Нетаньяху: начальником Генштаба израильской армии назначат Эяля Замира

Global Look Press/dpa/Annette Riedl Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава минобороны страны Исраэль Кац условились назначить Эяля Замира следующим начальником Генштаба израильской армии, заявил советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман в своем телеграм-канале.
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