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Мошенники из "Москвы-Сити" и нападение на девочку на Сахалине: новости 7 августа

Мошенники из "Москвы-Сити" и нападение на девочку на Сахалине: новости 7 августа

ЦОС ФСБ России Силовики задержали мошенников, представлявшихся сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинг, в "Москве-Сити", юноша напал на 10-летнюю девочку на Сахалине, а подросток получил множественные ножевые ранения в ходе ночного конфликта на Дубнинской улице в Москве.

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