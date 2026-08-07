Мошенники из "Москвы-Сити" и нападение на девочку на Сахалине: новости 7 августа

ЦОС ФСБ России Силовики задержали мошенников, представлявшихся сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинг, в "Москве-Сити", юноша напал на 10-летнюю девочку на Сахалине, а подросток получил множественные ножевые ранения в ходе ночного конфликта на Дубнинской улице в Москве.