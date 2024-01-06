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Бастрыкин взялся за дело о призывах мигрантов резать всех старше 7 лет

Бастрыкин взялся за дело о призывах мигрантов резать всех старше 7 лет

# Чернильница Народный сход в Ростовской области сделал свое дело, о проблеме услышали там где надо! Друзья, буквально вчера мы с вами довольно подробно разбирали случай буквально поразивший той лёгкостью, с которой некоторые люди могут взять в руки ор{у}жие и пойти по поселку с призывами рез{а}ть всех старше семи лет.

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Комментарии
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Владимир Росс
Следком в РФ -КРАСАВЦЫ!
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50 мин.
Василий Целовальников
Дай Бог, чтобы эти вопросы (с мигрантами и их хамством), стали предметом для обсуждения, на самом высоком уровне государства!!!
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24 мин.
И
Ира
Нас так легко, как мигрантов, полиция, заграбастав,  не отпустит... А суд срок назначит. Мы в своей стране как чужие, увы.
Ответить
12 мин.

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