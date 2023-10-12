Для жителей Марьиной рощи открыли новый сезон волонтёрских программ

В Москве начинается новый сезон программ развития компетенций в сфере волонтерства. В ближайшее время все желающие жители Марьиной рощи смогут бесплатно пройти тренинг для опытных городских помощников «Управляй», интенсив для тренеров неформального образования «Обучай», а также курс для новичков «Включайся!».
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