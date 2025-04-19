Россия передала ключи от МКС: командование станцией перешло к США

На Международной космической станции (МКС) произошла торжественная церемония передачи командования. Российский космонавт Алексей Овчинин передал символический ключ от станции и полномочия командира японскому астронавту Такуя Ониши.
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