Борьба с коррупцией по-китайски

В

Василий

Если внимательно прочитать статью - легко заметить и посчитать, сколько увел "средний вор" - "... за десятилетие из КНР сбежало около 4 тысяч коррумпированных чиновников, вывезя в общей сложности порядка 50 миллиардов долларов.", примерно по 12 млн баксов на жулика, в России никто бы и не парился по этим мелочам.