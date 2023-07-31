Эхо Мордора Если кто-то всерьёз считает, что "борьба с коррупцией" – это загружать видео на Ютуб или выводить на улицы школоту с плакатиками, то он глубоко заблуждается.
Борьба с коррупцией по-китайски
Комментарии
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Василий
Наш гарант добрейший парень и простит всех сбежавших воров.
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54 мин.
В
Василий
Если внимательно прочитать статью - легко заметить и посчитать, сколько увел "средний вор" - "... за десятилетие из КНР сбежало около 4 тысяч коррумпированных чиновников, вывезя в общей сложности порядка 50 миллиардов долларов.", примерно по 12 млн баксов на жулика, в России никто бы и не парился по этим мелочам.
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50 мин.
Л
Леонид
Чтобы в России ввести такие же законы за коррупцию, как в Китае, нужно начать с создания независимого суда...
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32 мин.
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