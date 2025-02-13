Анна Ван Денски: Украина согласится на капитуляцию?

Какие изменения ждут НАТО в условиях глобальной конкуренции? Как редкоземельные металлы могут повлиять на исход конфликта на Украине? Почему Украина становится периферийной темой для США? Анна Ван Денски, международный журналист и политический обозреватель, вышла в прямой эфир из Брюсселя и ответила на вопросы зрителей.