28 августа на базе «Новоаннинского ЦСОН» стартует ЕДИНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА для участников СВО и членов их семей.
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28 августа на базе «Новоаннинского ЦСОН» стартует ЕДИНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА для участников СВО и членов их семей.
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