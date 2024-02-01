В МИД РФ заявили, что безопасность Армении невозможна без ОДКБ

Стратегическая безопасность Еревана, в том числе в военно-технической области, не будет возможна без помощи Организации Договора о коллективной безопасности, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам ОДКБ Виктор Васильев.
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