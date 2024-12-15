Список потерь Хельсинки от вступления в НАТО растет с каждым днем А так славно все было в далеком 2022-м! Финляндия стояла в строю со всем цивилизованным миром против тех восточных варваров, которые «принудили» Страну Суоми к 77 годам мирного соседства.