БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Холодный душ для «горячих финских парней»

Холодный душ для «горячих финских парней»

Список потерь Хельсинки от вступления в НАТО растет с каждым днем А так славно все было в далеком 2022-м! Финляндия стояла в строю со всем цивилизованным миром против тех восточных варваров, которые «принудили» Страну Суоми к 77 годам мирного соседства.

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Комментарии
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Eduard
А заборы надо не от нас приличных людей,а от алкашей и бандитов Запада строить ворующихчужие деньги,взрыаающих газопроводы!
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16 час.
Станислав Курганский
Поищите в интернете, что творили финны в Выборге после отделения от России в 1918 году и тогда все вопросы сами отпадут.
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16 час.
Вадим Кузнецов
В 2023 году в Финляндии жило 5,584 миллионов человек. Интересно, откуда возьмутся &quot;реки финской крови&quot;? Тотальный само-геноцид в виду имеется, что ли?
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15 час.

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