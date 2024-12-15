Список потерь Хельсинки от вступления в НАТО растет с каждым днем А так славно все было в далеком 2022-м! Финляндия стояла в строю со всем цивилизованным миром против тех восточных варваров, которые «принудили» Страну Суоми к 77 годам мирного соседства.
Холодный душ для «горячих финских парней»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
А заборы надо не от нас приличных людей,а от алкашей и бандитов Запада строить ворующихчужие деньги,взрыаающих газопроводы!
Ответить
16 час.
Станислав Курганский
Поищите в интернете, что творили финны в Выборге после отделения от России в 1918 году и тогда все вопросы сами отпадут.
Ответить
16 час.
Вадим Кузнецов
В 2023 году в Финляндии жило 5,584 миллионов человек. Интересно, откуда возьмутся "реки финской крови"? Тотальный само-геноцид в виду имеется, что ли?
Ответить
15 час.
Свежие комментарии