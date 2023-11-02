Четырёх россиян арестовали в США за экспорт электроники в Россию

Их обвиняют в поставках электроники в Россию на $7 млн. фото: unsplash.com/Nik Shuliahin Четыре человека арестованы в США по обвинению в уклонении от санкций и поставках электроники в Россию на сумму 7 млн долларов, сообщает пресс-служба Минюста штатов.