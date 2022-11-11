Еще одну транспортную связку с мостом через Яузу достраивают в столице – Андрей Бочкарев

РИАМО - 11 ноя. На востоке Москвы подходит к концу возведение дороги и моста через реку Яузу. Этот объект связывает Краснобогатырскую улицу с проспектом Ветеранов, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.