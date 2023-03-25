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Журналист Караева: ЕС пришлось распрощаться с главной мечтой из-за антироссийского курса

Журналист Караева: ЕС пришлось распрощаться с главной мечтой из-за антироссийского курса

Европейцы лишились своей стабильности, уверенности в завтрашнем дне и изобилия, пытаясь сломить РФ. Таким мнением поделилась обозреватель Елена Караева.

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