Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Шиховцев
    Что же это за страна, где только Путин все может решить?Строители Софийск...
  • Виктор Шиховцев
    А чего сразу не отстреливать? А то ишь чего удумали, на транспорте ездить!В Самарской облас...
  • Александр
    Любопытно, а с кепкой что стало?Самарский суд ошт...

В Самаре открыли мемориальную доску, посвященную экологу и краеведу Татьяне Тезиковой

В День эколога, который ежегодно отмечают 5 июня, в Самаре состоялось торжественное открытие мемориальной доски, увековечивающей память о Татьяне Владимировне Тезиковой – краеведа, просветителя, общественного деятеля в области охраны природы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх