Директор зоопарка возглавил медиарейтинг алтайских бизнесменов за 2023 год

В прошлом году Сергей Писарев шесть раз занимал первое место в рейтинге Директор барнаульского зоопарка "Лесная сказка" Сергей Писарев возглавил рейтинг предпринимателей Алтайского края, которых чаще всего упоминали в СМИ в 2023 году.
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