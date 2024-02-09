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Директор зоопарка возглавил медиарейтинг алтайских бизнесменов за 2023 год

Директор зоопарка возглавил медиарейтинг алтайских бизнесменов за 2023 год

В прошлом году Сергей Писарев шесть раз занимал первое место в рейтинге Директор барнаульского зоопарка "Лесная сказка" Сергей Писарев возглавил рейтинг предпринимателей Алтайского края, которых чаще всего упоминали в СМИ в 2023 году.

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