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АдГ победила на выборах в Саксонии-Анхальт, ХДС получила лишь 17,2 процента

АдГ победила на выборах в Саксонии-Анхальт, ХДС получила лишь 17,2 процента

В немецкой федеральной земле Саксония-Анхальт подведены итоги выборов в региональный парламент. После обработки всех бюллетеней оппозиционная правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) набрала 43,8 процента голосов, сообщает РИА Новости.

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