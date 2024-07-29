Строительство дороги во Владимире оценили более чем в 500 млн рублей

Строительство дороги от улицы Пушкарской до Лыбедской магистрали оценили более чем в 500 млн рублей. Напомним, что о строительстве автодороги рассказывал мэр Владимира Дмитрий Наумов во время своего отчета в качестве главы города за 2023 год.