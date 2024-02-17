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Запреты на икону «Взыскание погибших» и святых Николая и Агафью: можно ли в выходные 17 и 18 февраля солить капусту, убираться и ходить на кладбище

Запреты на икону «Взыскание погибших» и святых Николая и Агафью: можно ли в выходные 17 и 18 февраля солить капусту, убираться и ходить на кладбище

Запреты на икону «Взыскание погибших» и святых Николая и Агафью: можно ли в выходные 17 и 18 февраля солить капусту, убираться и ходить на кладбище Алиса БронскаяВ эти выходные дни зимы, 17 и 18 февраля 2024 года, прихожане Русской Православной Церкви традиционно будут чтить икону «Взыскание погибших» и почитать память святых Николая и Агафью.

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