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Как научить ребенка кататься на лыжах

Как научить ребенка кататься на лыжах

Катание на лыжах — полезное и интересное занятие как для взрослых, так и для детей. Но если взрослым понятен принцип катания на лыжах, то юному спортсмену потребуется время, чтобы освоить технику передвижения.

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