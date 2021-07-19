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Когда из Москвы начнут выселять антипрививочников?!!! Берите пример с Турции!!!

Когда из Москвы начнут выселять антипрививочников?!!! Берите пример с Турции!!!

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АНГЕЛ АНГЕЛ
Тог да же когда у политиков и чиновников зарплаты и пенсии будут соответствовать минимальному прожиточному минимуму, и минимальным пенсиям...
Jolie
речь не про пенсии.
Villi sherbak
Так ты же тролль и пластинка у тебя одна и та же.
Ночной кошмар
Круто Эрдоган завернул. Наверное с дураками так и надо. Глупость ведь не лечится.
Сергей Алексеев
И нам так же нужно...
Михаил Афонин
вся суть в последней строчке
Ирина
Если бы у нас не игрались в демократию, которую по факту свели в анархию, проблема ковида уже бы не стояла. А Эрдоган защищает свою страну, молодец.

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