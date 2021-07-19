Когда из Москвы начнут выселять антипрививочников?!!! Берите пример с Турции!!!

☭КОМПАСПолитикаКогда из Москвы начнут выселять антипрививочников?!!! Берите пример с Турции!!!Вернуться к статье75НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАНГЕЛ АНГЕЛТог да же когда у политиков и чиновников зарплаты и пенсии будут соответствовать минимальному прожиточному минимуму, и минимальным пенсиям...Jolieречь не про пенсии.Villi sherbakТак ты же тролль и пластинка у тебя одна и та же.Ночной кошмарКруто Эрдоган завернул. Наверное с дураками так и надо. Глупость ведь не лечится.Сергей АлексеевИ нам так же нужно...Михаил Афонинвся суть в последней строчкеИИринаЕсли бы у нас не игрались в демократию, которую по факту свели в анархию, проблема ковида уже бы не стояла. А Эрдоган защищает свою страну, молодец.Комментировать
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