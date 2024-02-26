Вышла замуж за мигранта, а он выгнал ее из ее же дома и сменил замки «Он мусульманин, туркмен. И да, он намного моложе меня, но ни национальность, ни возраст меня не смутили, так получилось, что он меня сразу очаровал».
Российские женщины для мигрантов это ресурс
Комментарии
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k
konstantin
если чешется п...а-выйдешь замуж за козла...
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1 час.
Fvolodya55 Федоров
Тебе 57 и что ты хотела? Сходила бы в сэкс шоп, может после этого и полегчало бы. Мозгов нет, вот и живи на съемной квартире. Дом продать, а деньги поделить как суд решил. За все платить надо. Ты не помнишь как русских его земляки выгоняли?
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41 мин.
FФ
Fvolodya55 Федоров
ты то и есть свиноматка.
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29 мин.
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