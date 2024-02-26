Российские женщины для мигрантов это ресурс

Fvolodya55 Федоров

Тебе 57 и что ты хотела? Сходила бы в сэкс шоп, может после этого и полегчало бы. Мозгов нет, вот и живи на съемной квартире. Дом продать, а деньги поделить как суд решил. За все платить надо. Ты не помнишь как русских его земляки выгоняли?