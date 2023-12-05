Депутат Устинова заявила о причинах отказа Зеленского от выступления в сенате

Отказ президента Украины Владимира Зеленского от выступления на "секретном брифинге" перед американскими сенаторами связан с несколькими причинами, заявила депутат Верховной рады Украины Александра Устинова в социальных сетях.
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