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Мир скоро разделится на технологические зоны, заявил Яковенко

Мир скоро разделится на технологические зоны, заявил Яковенко

Мир в ближайшие 10 лет разделится на технологические зоны, где партнеров будут выбирать по степени доверия, 29 мая заявил заместитель гендиректора международной медиагруппы «Россия сегодня» Александр Яковенко, выступая на международном форуме по вопросам российско-южнокорейских отношений.

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