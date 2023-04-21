Член ОП Виноградов: самая большая пенсия в России будет у представителей тяжелых профессий

Член Общественной палаты (ОП), декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов заявил в разговоре с агентством "Прайм", что наибольшие выплаты будут у представителей тяжелых профессий и жителей Крайнего Севера с соответствующим трудовым стажем.