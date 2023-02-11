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«Реал» обошел «Барселону» по числу трофеев – 99 против 98

«Реал» обошел «Барселону» по числу трофеев – 99 против 98

«Реал» опередил «Барселону» по числу выигранных трофеев за всю историю. Мадридский клуб выиграл клубный чемпионат мира.

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