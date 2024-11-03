Рәис AAOIFI башлыгына Татарстанда Ислам финанслары конференциясен уздырырга тәкъдим итте

Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов Бәһрәйнгә эш сәфәре барышында Ислам финанс институтлары өчен бухгалтерлык хисабы һәм аудит оешмасы (AAOIFI) Попечительләр советы рәисе шәех Ибраһим бән Халифә Әл-Халифә белән очрашты.
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