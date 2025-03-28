Украина отказалась соблюдать перемирие в случае с боевыми кораблями

Украинская сторона не планирует соблюдать договорённость по прекращению боевых действий в Чёрном море в случае с боевыми кораблями, заявил представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.
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