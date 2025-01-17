Мурашко рассказал, что в больницах появится специалист для координации медпомощи участникам СВО

Руководителем медицинской организации могут быть выделены фиксированное время и даты приема бойцов Программа государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов предусматривает выделение поликлиникой отдельного специалиста для координации оказания помощи участникам СВО во внеочередном порядке.