Мурашко рассказал, что в больницах появится специалист для координации медпомощи участникам СВО

Руководителем медицинской организации могут быть выделены фиксированное время и даты приема бойцов Программа государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов предусматривает выделение поликлиникой отдельного специалиста для координации оказания помощи участникам СВО во внеочередном порядке.
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