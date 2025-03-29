Сможет ли папа Римский участвовать в пасхальной литургии, учитывая его состояние после болезни Ольга БезродняяПапа Римский Франциск, который недавно перенес тяжелую болезнь, на данный момент демонстрирует заметные улучшения.
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