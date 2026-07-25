Хоценко попросил Путина поддержать строительство комплекса по обращению с отходами

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в ходе встречи попросил президента России Владимира Путина оказать федеральную поддержку строительству комплекса по обращению с отходами стоимостью 13 млрд рублей.
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