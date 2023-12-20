Голландский художник открыл новые перспективы в физике жидкостей

На ежегодном заседании Отделения динамики жидкостей Американского физического общества в Вашингтона голландский художник Морис Миккерс представил свои эксперименты, проведенные вместе с коллегами из Университета Твенте из Нидерландов.
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