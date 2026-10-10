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Владимирские новости

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«Муром» сыграет на выезде против смоленской «Искры»

«Муром» сыграет на выезде против смоленской «Искры»

«Муром» возглавляет турнирную таблицу, у команды 53 очка, «Искра» идёт на 11-м месте с 24 очками. В первом круге «Муром» обыграл «Искру» со счётом 6:0.

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