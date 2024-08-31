Алаудинов: Командир взвода срочников спас 18 своих бойцов в Судже ценой жизни

Генерал Алаудинов рассказал, как командир спас 18 своих бойцов в Судже, но погиб сам в бою с ВСУ.Командир спецназа Ахмат обнародовал новые факты о выводе солдат-срочников из окружения после нападения ВСУ на Курскую область.