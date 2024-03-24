Сергей Светлаков рассказал, как строил баррикады и бежал из «Крокуса»

Известный шоумен и актер Сергей Светлаков раскрыл секрет своего спасения из "Крокус Сити Холла".Через сутки после теракта шоумен Сергей Светлаков нашел в себе силы поведать о постройке им баррикад и бегстве из «Крокуса».
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