Сергей Светлаков рассказал, как строил баррикады и бежал из «Крокуса»

Известный шоумен и актер Сергей Светлаков раскрыл секрет своего спасения из "Крокус Сити Холла".Через сутки после теракта шоумен Сергей Светлаков нашел в себе силы поведать о постройке им баррикад и бегстве из «Крокуса».