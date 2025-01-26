АвтоВАЗ сократил суточные объемы производства из-за снижения спроса

Тольяттинский портал Avtograd News утверждает: в январе ежедневный план значительно уменьшился. Программа сборки Lada Vesta снижена с 30 до 20 автомобилей в час, семейство Niva собирают восемь часов вместо девяти; каждая смена конвейера Granta выпускает только 350 машин, а раньше целевым показателем было 450 машин.