АвтоВАЗ сократил суточные объемы производства из-за снижения спроса

Тольяттинский портал Avtograd News утверждает: в январе ежедневный план значительно уменьшился. Программа сборки Lada Vesta снижена с 30 до 20 автомобилей в час, семейство Niva собирают восемь часов вместо девяти; каждая смена конвейера Granta выпускает только 350 машин, а раньше целевым показателем было 450 машин.
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