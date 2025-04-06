Rolls-Royce Ghost превратят в купе с V12: первые изображения

Словацко-британская компания Engler Automotive поделилась рендерами двухдверки CoupéTail. Речь идёт о кастомном автомобиле с дизайном в духе Wraith и Spectre, но современной начинкой на основе двенадцатицилиндрового двигателя.
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