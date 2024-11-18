Россия бьёт космический рекорд: 49 спутников, учитывая оборудование, созданное в результате совместной работы с КНР и Зимбабве, и две единицы техники из Ирана, были выведены на орбиту планеты единым запуском.
Зачем России столько спутников в космосе
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Семен Демин
У США (только у США) спутников в 3-4 раза больше. США лидер в этом деле.
Ответить
11 час.
Семен Демин
Именно. Почему так мало? Ответ есть: потому, что в России правят олигархи, компрадорская буржуазия и пятая колонна.
Ответить
11 час.
Модест
Мдя... Нью-Васюки - Кассиопея.
Ответить
10 час.
Свежие комментарии