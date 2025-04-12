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Царьград

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Удар возмездия уничтожил роту. В Курской области опять горячо: "Не знаем, сколько пленных, сколько убитых"

Удар возмездия уничтожил роту. В Курской области опять горячо: "Не знаем, сколько пленных, сколько убитых"

Удар возмездия уничтожил роту ВСУ в Курской области. "Мы до сих пор не можем сказать, сколько у нас пленных, сколько без вести пропавших, столько убитых", - говорит украинский боевик.

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