Пладов рассказал, как у него вымогали взятку в шесть миллионов рублей

Во время допроса свидетелей в Петрозаводском суде выяснились интересные детали Текст, фото: Антонина Кябелева 25 июня в Петрозаводском городском суде продолжилось рассмотрение уголовного дела против главного государственного инспектора Ростехнадзора Георгия Хе, который обвиняется в покушении на получение взятки в размере 6 миллионов рублей.