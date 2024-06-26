Пладов рассказал, как у него вымогали взятку в шесть миллионов рублей

Во время допроса свидетелей в Петрозаводском суде выяснились интересные детали Текст, фото: Антонина Кябелева 25 июня в Петрозаводском городском суде продолжилось рассмотрение уголовного дела против главного государственного инспектора Ростехнадзора Георгия Хе, который обвиняется в покушении на получение взятки в размере 6 миллионов рублей.
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