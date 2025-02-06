Замглавы МИД РФ Руденко заявил об экспансии НАТО в Азии

Под лозунгом «неделимости безопасности Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона» США и их союзники на практике «натофицируют» Азиатско-Тихоокеанский регион, заявил в интервью «Известиям» замглавы МИД РФ Андрей Руденко.